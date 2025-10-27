Первый концерт цикла «Оммаж джазу», посвящённый одному из величайших альбомов в истории джаза — «A Love Supreme» Джона Колтрейна. Альбом был записан в конце 1964 года, выпущен в начале 1965-го и таким образом празднует в этом году свою 60-летие. «A Love Supreme» — это единая четырёхчастная джазовая сюита, авангардная по форме и открыто религиозная по содержанию: на это указывают само название сюиты и её частей («Acknowledgement», «Resolution», «Pursuance» и «Psalm») и буклет альбома с комментариями Колтрейна и его собственным стихотворением, которое он проигрывает на саксофоне (что-то вроде бессловесной декламации) в четвёртой части сюиты. На концерте исполнение «A Love Supreme» предваряют классически колтрейновские стандарты — «In a sentimental mood», «My favourite things» и др.