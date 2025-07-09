Концерт на самом большом теплоходе в России. На сцене теплохода тебя ждут самые яркие джазмены Москвы, звёзды московской джазовой сцены исполнят самые знаменитые хиты мирового и российского джаза, известные хиты танцевального джаза. Всё это в сопровождение живого вокала. Красивые виды Москвы и Москвы-реки, романтическая луна и вечернее небо не оставят никого равнодушными подарят незабываемые впечатления гостям теплохода. Теплоход имеет две палубы закрытую и открытую. Концерт проходит на закрытой палубе, поэтому не страшна любая непогода. Зрители уютно располагаются за столиками. Работает бар, кухня, обслуживание столиков. На сцене: джазовый оркестр «Вотчель».