Вечер, где ты сможешь потанцевать под хиты премии Грэмми, которые покорили миллионы сердец. На один вечер концертный зал усадьбы превратится в импровизированную сцену премии «Грэмми» — время, когда блистали Уитни Хьюстон и Майкл Джексон, когда рождались бессмертные хиты Стинга, Тины Тёрнер и Чака Хан. Тебя ждёт программа, наполненная легендарными хитами, чьи ритмы и мелодии покоряли мировые чарты. Ты перенесёшься в жаркий Лос-Анджелес 80-х и пройдёшься до 2000-х, где под сиянием софитов звучат голоса звезд в ослепительных нарядах. Для публики прозвучат легендарные Simply the Best, Billie Jean, Ain’t Nobody, I Wanna Dance with Somebody и многие другие композиции, ставшие музыкальными символами своих десятилетий. Jazz Reflection — группа виртуозных музыкантов из России, Кубы и Болгарии, которые виртуозно переосмысливают джазовые традиции, создавая стильное и эмоциональное звучание. Их вокалистка обладает глубоким, проникновенным тембром, вызывающим ассоциации с классическими голосами соул-исполнительниц. Концерт будет разделён на две части: в первой — тебя приглашают выдохнуть под нежные ритмы джаза. А во второй — уберут все стулья и дадут твоему телу свободу — позволь себе танцевать, смеяться и наслаждаться жизнью. В стоимость входит приветственный бокал вина.