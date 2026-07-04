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Трое исполнителей, которых по праву можно считать старожилами шершаво-романтичного инди, будут греть тебя скрежетом металлических струн и волнами гитарных резонансов в первую субботу самого жаркого месяца. Для тебя: П-44; Дишке; Супербродяга
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