ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Ирина Мягкова

Советский проезд, 2

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 4700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ирина Мягкова — одна из самых популярных стендап-комиков в России, креативный продюсер, создатель и ведущая шоу «Женский стендап» на ТНТ. В начале 2024 года состоялась премьера ее сольного концерта под названием «Сильная и независимая». За время творческой паузы у Ирины произошли интересные события и появились новые мысли, которыми она поделилась в новом концерте, который обещает быть ещё смелее, глубже и актуальнее. Тебя ждёт свежий взгляд на привычные вещи, остроумные наблюдения и фирменный стиль комика, который полюбился тысячам поклонников жанра.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Супер проверка материалов
Супер проверка материалов

от 600₽

Комики с ТНТ с новыми шутками
Комики с ТНТ с новыми шутками

от 699₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Найка Казиева. Настя Веневитина
Найка Казиева. Настя Веневитина

2150₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста