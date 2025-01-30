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Инвестиции, искусство, мода и вино

Ресторан Solna, Кривоколенный пер.,10, стр. 4

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Стендап
Выставки
Необычное
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Арт-вечер с аукционом картин современных художников, с фешн-показом модных брендов, выступлением спикеров на тему трендов в инвестициях в уютном ресторане в центре Москвы. В программе: - аукцион картин художников, которых будут презентовать сами авторы вживую. - показ модной одежды - дегустация вин - иммерсивная часть с рисованием картин - розыгрыш среди аудитории - фуршет и ужин для вип-участников

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