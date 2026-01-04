Вечер, где искусство оживает во всём — лекция об импрессионизме на высотке. О чём поговоришь: — Как появился импрессионизм и чем он поразил публику XIX века — Почему Моне, Дега, Сезанн и Мане изменили ход истории искусства — Чем притягательны «сиюминутные впечатления» и световые вибрации на полотнах — Как художники и художницы импрессионизма по-разному видели мир — Чему они научили людей в восприятии красоты — воздуха, света и мгновения Лекцию проведёт искусствовед Арина Калачева. Подача будет лёгкой и захватывающей — как мазки импрессионистов. Лекция пройдёт в необычном ресторане-галерее «Signature art», в самом сердце столицы. Здесь ты также сможешь пройтись по интересной выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение ART пространства.