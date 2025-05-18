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Перфоманс-медитация «Внутренний Голос»

Пространство 2.0, Полковая улица, 3с8

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Завершение:

от 1750₽ до 4999₽
Возраст 16+
Стендап
Спектакли

Про событие

Внимание: мероприятие перенесено на 18 мая 2025, 19:15. Это нечто на грани перформанса, саундхиллинга, медитативной практики и квеста. Первое событие, в котором совмещены: - авторские медитации на темы отношений, успеха и здоровья; - практика саундхилинга от опытных музыкантов c применением высоковибрационных инструментов: Ханг, поющие чаши и др.; - чай, угощения и другие «фишечки», которые организаторы не хотят раскрывать заранее. И все это в волшебной атмосфере красивого и уютного пространства! В течение мероприятия ты: - погрузишься в свой внутренний мир, тотально расслабишься; - попробуешь «перепрограммировать» свое сознание на позитивные установки во многих сферах жизни; - испытаешь самые интересные эмоции, а также возможность познакомиться с приятными людьми и получить доступ к другим мероприятиям комьюнити; - поучаствуешь в интерактивах, - и, конечно же, не уйдёшь без подарка!

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