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Таинственная история Мистера Т.

Tangiers Lounge Pokrovka, ул. Покровка, 31с4

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Завершение:

от 11000₽ до 14000₽
Возраст 18+
Стендап
Выставки
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Иммерсивное шоу, сочетающее театр, поэзию, квест и гастрономию. Его оригинальность заключается не только в слиянии искусств, но и в необычном сюжете, оригинальном представлении и переплетении вымысла с реальностью. Главная особенность — полное погружение зрителей в атмосферу шоу. Это достигается через антураж Tangiers Lounge, гастрономические выходы, взаимодействие актёров с гостями, ролевое участие зрителей и сюжетный квест «Тайна особняка», затрагивающий все органы чувств. В стоимость включено: - Гастрономия — приветственный напиток, ланч путешественника, обед в индийском стиле, ужин в английском стиле. - Пользование реквизитом (винтажный сундук с реквизитом на один столик); - Взаимодействие с актёрами; - Участие в истории; - Участие в квесте; - Гостевая фотосессия. О сюжете: История загадочного Мистера Т. началась в далёком 1914 году с началом Первой мировой, когда пришлось покинуть родной особняк. Но прежде, чем вернуться, он вынужден отправиться в путешествие, которое станет истинной дорогой к дому. Мистер Т. исследует, борется, создаёт… Так кто же такой Мистер Т.? Почему о нём говорят и в наше время? Какую тайну хранит особняк? Ответы — у него в гостях.

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