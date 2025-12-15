Творческое объединение «Притяжение» представляет цикл концертов «Игры», в котором продолжает свое исследование феномена детства и его связи с восприятием музыки. В основе концепции второго концерта из цикла «Игры» лежит принцип знаменитой игры «Where is Waldo» — только вместо мальчика в полосатой рубашке слушатели будут искать скрытые музыкальные силуэты. Каждое произведение таит в себе цитаты из других сочинений, порой очевидные, а порой едва уловимые. Публике предстоит услышать эти звуковые следы и попытаться угадать их происхождение, заполняя подготовленные анкеты. Тот, кто обнаружит больше всех «спрятанных персонажей», получит заслуженный приз — билеты на следующий концерт. Этот вечер является частью цикла, где каждая программа выстроена по принципу определенной игры: в уже прошедшем «Крокодиле» произведения маскировались под стили других композиторов, приглашая угадывать авторов; в «Игре в ассоциации» музыка формирует причудливую цепочку смыслов, подобную «игре в чепуху». В центре всех этих замыслов — философия игры как ключевой опыт человека. Игра освобождает от линейности, позволяет взглянуть на привычное иначе и сделать важнейший шаг к творчеству — шаг за пределы прямого смысла. В искусстве игра становится способом задавать вопросы: что такое подлинность, что такое цитата, где проходит граница между подражанием и открытием себя? Внимание к игре — это внимание к свободе, к тому пространству, где мысль и слух могут быть подвижными, где искусство, как и жизнь, раскрывается во всей своей непредсказуемой сложности. Исполнители Роман Викулов, скрипка Сергей Давыдченко, фортепиано Михаил Фейман, скрипка Даниил Коган, скрипка Павел Романенко, альт