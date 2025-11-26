Творческое объединение «Притяжение» представляет цикл концертов «Игры», в котором продолжает свое исследование феномена детства и его связи с восприятием музыки. В рамках цикла областью экспериментов становится построение программы — в каждом из концертов это делается по принципу какой-нибудь детской игры. Цикл открывает концерт «Крокодил», состоящий из стилизаций и подражаний, принадлежащих Равелю, Стравинскому, Шнитке, Мартынову, Десятникову и другим. Зрителям предстоит угадать композиторов, ставших предметом их подражания, а угадавшие получат билеты на следующий концерт. Состав: Михаил Фейман, скрипка Роман Викулов, скрипка Стефания Поспехина, скрипка Даниил Коган, скрипка Андрей Усов, альт Лидия Аристова, виолончель Яна Сахно, контрабас