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Игры I. Крокодил. Равель, Шнитке, Десятников

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Творческое объединение «Притяжение» представляет цикл концертов «Игры», в котором продолжает свое исследование феномена детства и его связи с восприятием музыки. В рамках цикла областью экспериментов становится построение программы — в каждом из концертов это делается по принципу какой-нибудь детской игры. Цикл открывает концерт «Крокодил», состоящий из стилизаций и подражаний, принадлежащих Равелю, Стравинскому, Шнитке, Мартынову, Десятникову и другим. Зрителям предстоит угадать композиторов, ставших предметом их подражания, а угадавшие получат билеты на следующий концерт. Состав: Михаил Фейман, скрипка Роман Викулов, скрипка Стефания Поспехина, скрипка Даниил Коган, скрипка Андрей Усов, альт Лидия Аристова, виолончель Яна Сахно, контрабас

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