Скоро всё закружится! Проводи последние тёплые дни большим хороводом. Давай руку — и бежим! Хоровод изобилует: рок-группы и их мерч, перфомеры и саунд-хилеры, воркшоп по созданию значков, мастеркласс-терапия по плетению из сена, сувениры фестиваля, и самое главное — атмосфера праздника урожая. Лайнап: Бродячим Псам Не Место!!! — меланхоличный пост-хардкор (Питер). ATAMA — энергичный шугейз-арт-рок (Москва). ГРОМКА — мужской эмо-хардкор (Питер). и потомственная эмо-рок ведунья в окружении фамильяров Byorndalen (Москва). Помимо музыки: воркшоп по DIY значкам, плетение из сена, массовый перформанс Tafalaria. Хоровод — место, где сходятся два мира: фольклорное гульбище и альтернативная музыка андеграунда.