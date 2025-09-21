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Хоровод

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Скоро всё закружится! Проводи последние тёплые дни большим хороводом. Давай руку — и бежим! Хоровод изобилует: рок-группы и их мерч, перфомеры и саунд-хилеры, воркшоп по созданию значков, мастеркласс-терапия по плетению из сена, сувениры фестиваля, и самое главное — атмосфера праздника урожая. Лайнап: Бродячим Псам Не Место!!! — меланхоличный пост-хардкор (Питер). ATAMA — энергичный шугейз-арт-рок (Москва). ГРОМКА — мужской эмо-хардкор (Питер). и потомственная эмо-рок ведунья в окружении фамильяров Byorndalen (Москва). Помимо музыки: воркшоп по DIY значкам, плетение из сена, массовый перформанс Tafalaria. Хоровод — место, где сходятся два мира: фольклорное гульбище и альтернативная музыка андеграунда.

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