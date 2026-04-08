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Хоровая вечеринка с Дарьей Ретинской

Своё Поле, Берсеневская набережная, 6с3, подъезд А

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 6+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Сможешь отвести душу и накопившиеся эмоции через пение, как когда-то это делали наши предки. Профессиональные вокалисты и музыканты помогут: — почувствовать свой собственный голос как уникальный инструмент — обрести навыки слышать и звучать вместе — понять механизмы управления интонацией и динамикой своего голоса — почувствовать себя частью своей стаи! Напитаться мощной энергией коллективного звучания! — получить видео яркого, творческого процесса на память Репертуар выбирается коллективом участников прямо на вечеринке. Весь процесс проходит максимально живо и естественно, с учетом предпочтений участников. Для организации процесса пригласили опытных педагогов музыкальной студии «Nota Bene» под руководством Дарьи Ретинской, которая уже не раз выступала в Поле со своим ансамблем. Продолжительность хоровой вечеринки — 2 часа. Ведущие: Дарья Ретинская и Ирина Царенко Сбор гостей на чай и знакомство в 20:30. В стоимость любого билета включено угощение, чай и вино.

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