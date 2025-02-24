ДК Рассвет и оркестр Prometheus начинают цикл концертов «Холода», посвящённый первой волне советского авангарда — музыке СССР до хрущевской оттепели. Один концерт — одно десятилетие. Название цикла вдохновлено одноимённой песней Леонида Федорова — в начале каждого концерта она будет исполнена в новой аранжировке. Образ холодов не случаен: большинство сочинений, представленных в программе, были подвергнуты суровой официозной критике, а их авторы — гонениям со стороны властей. «Холода» — это калейдоскоп заморозков, морозов и отмороженности в истории советской музыки (и в истории восприятия этой музыки). Зима железная дохнула, и не осталось и следов. Первый концерт посвящен 1920-м годам — времени, когда в музыке легко могли сочетаться конструктивизм, реализм, постэкспрессионизм и романтизм. Все сочинения программы написаны в 1926 году. Композиторы этого вечера — яркие, молодые, чрезвычайно талантливые, подающие надежды авторы. Владимир Дешевов пытается воплотить в музыке «стальной скок» индустриализации, Александр Мосолов (ученик Глиэра и Мясковского) пишет дадаистскую вещь на абсурдистские тексты газетных объявлений, Николай Рославец работает над «синтетаккордом» — собственной системой новой звуковой организации. Артур Лурье — музрук «Бродячей собаки», основатель Ассоциации современной музыки и экс-начальник музыкального отдела Наркомпроса, разрабатывающий свои принципы «свободной» музыки, к этому моменту уже эмигрировал из СССР и пишет свой непростой Третий струнный квартет в Париже. О талантливом 19-летнем студенте Шостаковиче ещё мало кто слышал — его Первая симфония уже написана, но ещё не исполнена, в прессе даже его фамилию пишут с ошибкой, а две пьесы для струнного октета — одни из самых первых его сочинений, которые он имеет возможность услышать «в реальном звучании». В письмах друзьям он пишет, что после первого исполнения бегал вокруг консерватории, как сумасшедший, и «хотел бы, чтобы все были так счастливы, как он, когда слышал свой Октет, который звучал очень хорошо». На сцене — камерный оркестр Prometheus, автор и организатор проекта, художественный руководитель и дирижер — Михаил Калицкий. Программа Владимир Дешевов. «Рельсы», «Экзотическая сюита» Александр Мосолов. «Четыре газетных объявления» Николай Рославец. Соната для альта и фортепиано № 1 Артур Лурье. Струнный квартет № 3 Дмитрий Шостакович. Прелюдия и скерцо для струнного октета