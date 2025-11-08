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Концерты
Про событие
Хардкорные команды собрались, чтобы захардкорить тебя во весь рост. Двойная презентация и двойной привоз. Keep Back и BOSS TRICK выступят в поддержку нового материала, при поддержке друзей Lake of Ice (Воронеж) и YOUR MIND'S COLLAPSE (Архангельск). Цена: 700/900 (по репосту https://vk.com/wall-232138148_2 /без внимания к мероприятию)
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