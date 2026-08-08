Акустический вечер в эту субботу обещает быть на высоте, ведь в этот раз будет концерт Вани Тяпугина. Тебя ждёт смесь московского подполья и ярославской меланхолии и группа «Чай с чабрецом», которая играет терапевтичный инди/поп-рок.