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Халтура Фест

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Акустический вечер в эту субботу обещает быть на высоте, ведь в этот раз будет концерт Вани Тяпугина. Тебя ждёт смесь московского подполья и ярославской меланхолии и группа «Чай с чабрецом», которая играет терапевтичный инди/поп-рок.

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