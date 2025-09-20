Формат не для неженок. Помни вечеринку на цокольном этаже Титаника? Вот так же жёстко будет! Будешь рассказывать про этот вечер своим внукам. Потому что любой зритель может крикнуть комику всё, что угодно. А тот обязан смешно это отбить. Лучший комик получит приз. Лучшего крикуна тоже наградят.