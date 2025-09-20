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Грязный StandUp

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Формат не для неженок. Помни вечеринку на цокольном этаже Титаника? Вот так же жёстко будет! Будешь рассказывать про этот вечер своим внукам. Потому что любой зритель может крикнуть комику всё, что угодно. А тот обязан смешно это отбить. Лучший комик получит приз. Лучшего крикуна тоже наградят.

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