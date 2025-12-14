Хэй ю пипл! Приходи на музыкальный фестиваль. Тебя ждет погружение в снежную лавину музыки и горячее наслаждение с помощью сил любви. Нельзя больше терпеть, нельзя ждать, хочется ощутить себя ребёнком и делать что хочу. P.S. Грудное вскармливание это Девиз и мотивация жить дальше, так что ты знаешь, что надо делать. В данном перфомансе активно участвуют: ЭЛЕКТРОКИСЛОТА Носок игривой псины Мамсы oxytocin запасный выход СТЕРЕОКАРТИНКИ Плакать! Ромашки и Маки Вход: бесплатный, но если хочешь, то можешь дань денюжку на входе (Хоть сколько-нибудь, а-то организаторы бедные).