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Грудное вскармливание

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Хэй ю пипл! Приходи на музыкальный фестиваль. Тебя ждет погружение в снежную лавину музыки и горячее наслаждение с помощью сил любви. Нельзя больше терпеть, нельзя ждать, хочется ощутить себя ребёнком и делать что хочу. P.S. Грудное вскармливание это Девиз и мотивация жить дальше, так что ты знаешь, что надо делать. В данном перфомансе активно участвуют: ЭЛЕКТРОКИСЛОТА Носок игривой псины Мамсы oxytocin запасный выход СТЕРЕОКАРТИНКИ Плакать! Ромашки и Маки Вход: бесплатный, но если хочешь, то можешь дань денюжку на входе (Хоть сколько-нибудь, а-то организаторы бедные).

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