Внимание, мероприятие отменили. Для тебя прозвучат избранные малые произведения классиков научной фантастики — Рэя Брэдбери, Айзека Азимова, Роберта Хайнлайна, Роберта Шекли и других мастеров жанра. Как и всегда, на таких концертах профессиональная актриса озвучания вживую читает произведения со сцены под живой музыкальный аккомпанемент. О чтеце: Алена Андронова — профессиональная актриса дубляжа, режиссёр, журналист и ведущая проектов IXBT.com и GamesVoice. Озвучила множество фильмов и телесериалов как для телевидения, так и для стриминговых сервисов. Также подарила свой голос Нико из игры League of Legends. О музыканте: Дмитрий Новокольский?. Гитарист, певец и исполнитель на губной гармошке в стилях кантри, рок, блюграсс и фолк. В?етеран московской рок-н-ролльной сцены, посвятивший себя музыке с 1988 года.