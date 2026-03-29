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Голос рассказчика: «Запретная тема»

Камергерский пер. д.6/5 стр.3

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2000₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Лучше, чем качественное чтение фантастической повести в баре в исполнении актёра озвучания может быть только чтение фантастической повести в баре, по сюжету которой инопланетяне травят байки в баре. В исполнении актёра озвучания Кирилла Головина тебя ждёт фантастическая повесть «Запретная тема». Также на встрече будет рубрика «вопрос-ответ», в которой можно будет задать свой вопрос чтецу. О чтеце: Кирилл Головин. Популярный актёр озвучки аудиокниг, издатель, музыкант, автор курса «Техника Чтения».

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