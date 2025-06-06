Трибьют-шоу легендарной Whitney Houston в темноте. Песни о любви и не только. Гимн истинной любви и другие лиричные хиты поп- и соул-иконы Уитни Хьюстон прозвучат со всей своей первозданной силой и красотой в абсолютной темноте. Проводником в творчество легенды станет музыкальная группа Jazz Reflection.