Глаз народа
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Часто ты видишь результаты соцопроса и думаешь: «Да где они берут этих россиян?». «Глаз Народа» — шоу, где комики проводят соцопрос на важные темы, волнующие народ, но почему-то не волнующие ВЦИОМ. А потом обсуждают результаты вместе со участникам опроса, т.е. с тобой:)
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