Часто ты видишь результаты соцопроса и думаешь: «Да где они берут этих россиян?». «Глаз Народа» — шоу, где комики проводят соцопрос на важные темы, волнующие народ, но почему-то не волнующие ВЦИОМ. А потом обсуждают результаты вместе со участникам опроса, т.е. с тобой:)