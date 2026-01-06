Часто ты видишь результаты соцопроса и думаешь: «Да где они берут этих россиян?». Теперь в зрительном зале. Потому что Никита Дубровский и Денис Смирнов запускают новое шоу «Глаз Народа», где комики проводят соцопрос на важные темы, волнующие народ, но почему-то не волнующие ВЦИОМ. А потом обсуждают результаты вместе со участникам опроса, т.е. с тобой.