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Главный Стендап. Расул Чабдаров

Центральный Дом работников искусств, Пушечная ул., 9/6

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Завершение:

от 1600₽ до 3300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Флагманское шоу от StandUp_Msk. Лучший способ сбежать от будничной рутины и посмеяться. Это главное стендап-событие недели, где собраны самые лучшие шутки! Паб, смех и хорошая компания — что может быть круче? Расул Чабдаров сейчас имеет статус популярного стендап-комика, он регулярно участвует в проектах развлекательного телеканала ТНТ. Резидент таких шоу, как «Открытый микрофон», Stand Up и «Comedy Баттл», отточил навыки общения с публикой. Номера и импровизации, входящие в авторскую программу, вызывают интерес у тысяч людей.

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