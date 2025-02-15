Флагманское шоу от StandUp_Msk. Лучший способ сбежать от будничной рутины и посмеяться. Это главное стендап-событие недели, где собраны самые лучшие шутки! Паб, смех и хорошая компания — что может быть круче? Расул Чабдаров сейчас имеет статус популярного стендап-комика, он регулярно участвует в проектах развлекательного телеканала ТНТ. Резидент таких шоу, как «Открытый микрофон», Stand Up и «Comedy Баттл», отточил навыки общения с публикой. Номера и импровизации, входящие в авторскую программу, вызывают интерес у тысяч людей.