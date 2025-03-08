Флагманское шоу от StandUp_Msk. Лучший способ сбежать от будничной рутины и посмеяться. Это главное стендап-событие недели, где собраны самые лучшие шутки! Паб, смех и хорошая компания — что может быть круче? Надя Джабраилова — очаровательная юмористка, над шутками которой о семье и отличительных чертах женской и мужской логики смеются зрители телеканала ТНТ. В интервью и на сцене талантливая артистка не боится назвать себя глупой, отмечая, что в жизни это только помогает, ведь так она проще относится к ситуациям и не боится просить поддержки у окружающих. Откровенность и простота знаменитости — в числе причин, почему ее полюбила публика.