Флагманское шоу от StandUp_Msk. Лучший способ сбежать от будничной рутины и посмеяться. Это главное стендап-событие недели, где собраны самые лучшие шутки! Паб, смех и хорошая компания — что может быть круче? Белорусский комик Максим Заяц прославился благодаря юмористическим проектам ТНТ. Парень пробовал себя в разных жанрах, но наибольших успехов ему удалось добиться в импровизации. В составе команды «Минские» он оказался первым победителем телевизионного проекта «Импровизация. Команды», став обладателем чемпионского перстня в 2020 году. Ярослава Тринадцатко могла сделать карьеру в совсем другом направлении, но по случайному стечению обстоятельств увлеклась стендап-комедией. С выбором жизненного пути она не прогадала и сумела покорить публику яркими выступлениями в телевизионных и интернет-шоу.