Флагманское шоу от StandUp_Msk. Лучший способ сбежать от будничной рутины и посмеяться. Это главное стендап-событие недели, где собраны самые лучшие шутки! Паб, смех и хорошая компания — что может быть круче? Карина Мейханаджян — российский стендап-комик армянского происхождения. Она склонна к самоиронии, умеет пошутить над собой, и это положительно сказывается на ее сценическом образе. Поклонники любят артистку за то, что она принимает себя такой, какая есть, и даже считают ее примером для подражания.