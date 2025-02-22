Флагманское шоу от StandUp_Msk. Лучший способ сбежать от будничной рутины и посмеяться. Это главное стендап-событие недели, где собраны самые лучшие шутки! Паб, смех и хорошая компания — что может быть круче? Денис Дорохов – российский артист, юморист, игрок команды КВН «Сборная Камызякского края». Помимо участия в Клубе веселых и находчивых, получил популярность благодаря съемкам в телевизионном скетч-шоу «Однажды в России». Сегодня актер старается расширить рамки своего амплуа и пробует себя в разных сценических жанрах, убедительно перевоплощаясь в драматических героев.