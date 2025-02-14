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Главный StandUp. Валентин Сидоров

ККЗ «Октябрь», улица Новый Арбат, 24

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Флагманское шоу от StandUp_Msk. Лучший способ сбежать от будничной рутины и посмеяться. Это главное стендап-событие недели, где собраны самые лучшие шутки! Паб, смех и хорошая компания — что может быть круче? Валентин Сидоров — российский стендап-комик, актёр театра и кино. Его выступления пронизаны иронией и сарказмом, а актерское образование помогает раскрыть то, о чём невозможно сказать словами!

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