Гитарник с русским фолк-уклоном
ул. Лизы Чайкиной, 6
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от 250₽ до 900₽
Возраст 16+
Концерты
Еда
Про событие
Фолк-уклон это не запрет на всё остальное, а только рекомендация, ты всегда можешь исполнить другое, то , что тебя «прёт» Всем новичкам и подпевающим — обязательно смотреть https://vk.com/@guitar_anticafe-kto-my и группу https://vk.com/club87555182 — там ссылки на правила, видеоролики, обычаи и полезности. Если остаются вопросы — пиши в личку https://vk.com/write20345225 Встреча без алкоголя Неси с собой любые музыкальные инструменты (особо приветствуются флейты, виолончели, скрипки, ударные, губные гармошки и все, что может «зайти») Будет гитара, кахон, укулеле, шейкеры. Цена: по тарифу антикафе, от 250р. в зависимости от проведённого времени, но не больше 900р. есть вкусные печеньки, чай, кофе Подпевающим будет очень полезно поставить себе на мобильник или планшет программу с текстами песен: https://vk.com/topic-87555182_31934434
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