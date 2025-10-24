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Ghettorain

Только Сами
улица Ибрагимова, 31к7

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от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Малыши и малышки спускаем штанишки ниже жопы. Участников облупасит настоящий басовый град, метеорологи советуют всем выходить на улицы только с сабвуферами. Будет добротный гетто дождь прямо на районе. Огромное шоу улиц лоббируют всем известные ноунеймы: TONY FOWHA 4REALWARRIOR AYOWOOF THEБАУНТИ MATTHEWBABKIN Первый сольный концерт TONY FOWHA. Того, о ком до сих пор ходили лишь слухи в узких кругах саунд-продюсеров и охотников за новыми звуками, наконец можно будет увидеть. При поддержке мастодонтов московского андерграунда.

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