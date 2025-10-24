Малыши и малышки спускаем штанишки ниже жопы. Участников облупасит настоящий басовый град, метеорологи советуют всем выходить на улицы только с сабвуферами. Будет добротный гетто дождь прямо на районе. Огромное шоу улиц лоббируют всем известные ноунеймы: TONY FOWHA 4REALWARRIOR AYOWOOF THEБАУНТИ MATTHEWBABKIN Первый сольный концерт TONY FOWHA. Того, о ком до сих пор ходили лишь слухи в узких кругах саунд-продюсеров и охотников за новыми звуками, наконец можно будет увидеть. При поддержке мастодонтов московского андерграунда.