Удивительное аудиовизуальное путешествие по вселенной Genshin Impact от ансамбля солистов Nella Musica Orchestra. СимфоМультимедия обещает полное погружение в фантастический мир любимой игры в сопровождении инструментального ансамбля. В программу концерта вошли лучшие композиции регионов Тейвата: Мондштадта, Ли Юэ, Инадзумы, Сумеру, Фонтейна и даже нового — Натлана. Концерт проходит в сопровождении видео-арта в футуристичном арт-пространстве Futurione, после выступления артистов — совершишь прогулку по каждому из залов площадки. Виртуозное исполнение, знакомство с футуристической инсталляцией «Futurione» и погружение в мир собственных чувств и эмоций через видео-арт и звук. Продолжительность 50 минут + посещение залов арт-пространства Futurione.