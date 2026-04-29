ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Genshin Impact: от Мондштадта до Натлана

Futurione, 2-я Останкинская улица, 3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Удивительное аудиовизуальное путешествие по вселенной Genshin Impact от ансамбля солистов Nella Musica Orchestra. СимфоМультимедия обещает полное погружение в фантастический мир любимой игры в сопровождении инструментального ансамбля. В программу концерта вошли лучшие композиции регионов Тейвата: Мондштадта, Ли Юэ, Инадзумы, Сумеру, Фонтейна и даже нового — Натлана. Концерт проходит в сопровождении видео-арта в футуристичном арт-пространстве Futurione, после выступления артистов — совершишь прогулку по каждому из залов площадки. Виртуозное исполнение, знакомство с футуристической инсталляцией «Futurione» и погружение в мир собственных чувств и эмоций через видео-арт и звук. Продолжительность 50 минут + посещение залов арт-пространства Futurione.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста