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Гастроужин «Литературное общество. Россия на рубеже 19-20 веков»

Oblako, Большая Садовая улица, 5

Начало:

Завершение:

7500₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Камерный вечер, где гастрономия встречается с поэзией, а классика — с новым временем. Это не спектакль и не лекция. Это живая литературная гостиная, вдохновлённая атмосферой начала XX века — эпохи, в которой за одним столом могли звучать строки Александр Пушкин, Александр Блок, Анна Ахматова и Сергей Есенин. В течение вечера пространство оживает: поэты появляются среди гостей, вступают в диалог, читают, спорят, вовлекают в разговор. Граница между сценой и залом исчезает — ты становишься частью происходящего. Лёгкая, светская атмосфера, живая подача и тонкое чувство эпохи создают ощущение настоящего культурного события — такого, каким могли быть литературные вечера сто лет назад. Гастрономическая часть вдохновлена городской кухней начала XX века — временем, когда русские традиции переплетались с европейской элегантностью.

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