Камерный вечер, где гастрономия встречается с поэзией, а классика — с новым временем. Это не спектакль и не лекция. Это живая литературная гостиная, вдохновлённая атмосферой начала XX века — эпохи, в которой за одним столом могли звучать строки Александр Пушкин, Александр Блок, Анна Ахматова и Сергей Есенин. В течение вечера пространство оживает: поэты появляются среди гостей, вступают в диалог, читают, спорят, вовлекают в разговор. Граница между сценой и залом исчезает — ты становишься частью происходящего. Лёгкая, светская атмосфера, живая подача и тонкое чувство эпохи создают ощущение настоящего культурного события — такого, каким могли быть литературные вечера сто лет назад. Гастрономическая часть вдохновлена городской кухней начала XX века — временем, когда русские традиции переплетались с европейской элегантностью.