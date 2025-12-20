Накануне Нового года загородный проект Folk Team станет местом встречи, где состоится кулинарный перформанс от шефов всех ресторанов группы – ENO Bistro, Padron, Folk, Anchovy’s Club, Amber и Тюрки Diner. Они проведут первый совместный ужин в полном составе и представят сет-меню, вдохновлённое традиционным русским застольем и концепцией ресторана «Собирательство. Охота. Фермерство». Каждый из шефов для своего курса блюд выбрал фокусный продукт – с которым он постоянно работает у себя на кухне – и «обернул» его в концепцию ресторана, чтобы получить уникальное блюдо. Стоимость билета — 14000 руб. Стоимость винного сопровождения — 6000 руб. Необходимо предварительное бронирование. Меню ужина: Комплемент Бульон из белых грибов 1-й курс от шеф-повара Padron Антона Лебедева Тартар из костреца Dry Aged маринованная черемша/хлеб из пепла/квашеная капуста 2-й курс от шеф-повара Amber Ярослава Андреева и шеф-повара Folk Андрея Пищулина Стейк из капусты соус из тунца/соленый желток Квасной коктейль 3-й курс от шеф-повара Тюрки Diner Федора Солодкина Судак с диким рисом лесные грибы/брусника в меду 4-й курс от шеф-повара Anchovy’s Club Никиты Кочерыгина Кобия с корнеплодами сальса/одуванчики Щавелевое антреме 5-й курс от шеф-повара ENO Bistro Эдуарда Сороковикова Лопатка ягнёнка с еловым демиглясом толченый картофель/маринованный перец/сибулет 6-й курс, десерт от шеф-кондитера Альбины Родыгиной Моти с ромашковым чаем и мочеными ягодами брусника/морошка Винное сопровождение: Welcome Prosecco Valdo 1-й курс 2023 Vina Real Blanco CVNE Rioja|Spain 2-й курс 2022 Chablis Premier Cru "Montmains" Domaine Denis Race Burgundy|France 3-й курс 2024 Vermentino Eco di Mare Argentiera Tuscany|Italy 4-й курс 2018 Saint-Aubin Premier Cru "Pitangerets" Au Pied Du Mont Chauve Burgundy|France 5-й курс 2021 Cuatro Pasos Black Martin Codax Bierzo|Spain 6-й курс 2022 Chiaretto Riviera Del Garda Classico Bulgarini Lombardi|Italy Состав ужина: Эдуард Сороковиков, шеф-повар ENO Bistro Антон Лебедев, шеф-повар испано-португальского Padron Ярослав Андреев, шеф-повар японского Amber Андрей Пищулин, шеф-повар ближневосточно-кавказской кухни Folk Никита Кочерыгин, шеф-повар ресторана рыбы и морепродуктов Anchovy’s Club Федор Солодкин, шеф-повар нового проекта тюркской кухни Тюрки Diner Артём Самойлов, шеф-сомелье Folk Team Альбина Родыгина, шеф-кондитер ENO Bistro, Padron и Amber Ирина Сазонова, сомелье ENO Bistro Александр Павлов, сомелье VINICOM