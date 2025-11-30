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«Гарри Поттер». Новогодняя музыкальная сказка в особняке

Особняк Боголюбова, Сущёвская улица, 14

Начало:

Завершение:

от 2700₽ до 7500₽
Возраст 0+
Концерты
Необычное

Про событие

Знаменитая сказка о мальчике волшебнике оживёт в музыкальных картинах гениального композитора современности Джона Уильямса. Оскароносный творец подарил шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру. В исполнение звёзд российского симфо-джаза , участников и резидентов тв-проектов: «Голос» , «Победитель», «Шаболовка37» , группы Ольга Ступина & B-Band прозвучат хиты кинофильма в симфоническом звучание в одном из красивейших особняков столицы. Пройдись по парадной лестнице в главный зал исторического особняка и погрузись в мир волшебной сказки для взрослых и детей.

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