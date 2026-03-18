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Философский клуб: проверка материала перед съёмками

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

от 299₽ до 499₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Насыщенный эмоциями вечер в компании комиков из разных проектов: Стендап на ТНТ, Женский Стендап на ТНТ, Открытый Микрофона на ТНТ, Сomedy Battle на ТНТ, Outside Stand Up, Концерты на ТНТ, Roast Battle Labelcom. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, посадка происходит в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если ты пришёл компанией — вы сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.

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