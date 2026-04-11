Юные поп-панк задиры из группы «окурки» презентуют новый альбом. При поддержке: the moss voice; melatonin; домой не по пути; шила DJs: rockwiller; Lonbi; Insult’; gutnik Фестиваль начнется с мастер-класса по цветочным композициям. Будет маркет. Вход свободный.