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Фестиваль цветения (Bloom fest)

Чистопрудный бульвар, 25

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Юные поп-панк задиры из группы «окурки» презентуют новый альбом. При поддержке: the moss voice; melatonin; домой не по пути; шила DJs: rockwiller; Lonbi; Insult’; gutnik Фестиваль начнется с мастер-класса по цветочным композициям. Будет маркет. Вход свободный.

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