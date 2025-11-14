Один из самых масштабных фестивалей коренных народов «Этноскоп 2025» пройдёт с 14 – 16 ноября 2025 года в КВЦ «Патриот ЭКСПО». Здесь будут представлены уникальные культурные коды, традиции и обычаи народов, а также этнические песни и танцы. Тебя ждёт: Знакомство с самобытной культурой и народным творчеством; Ярмарка с товарами из разных уголков страны; Показ народных костюмов; Национальная кухня коренных народов России; Встречи и личное общение с этнографами и именитыми путешественниками; Мастер-классы и национальные игры; Выступления творческих и фольклорных коллективов; Новые маршруты для путешествий по России;