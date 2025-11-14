ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Фестиваль Этноскоп 2025 - Погружение в культуру коренных народов

КВЦ "Патриот Экспо", Зеленая роща, Московская область

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 0+
Стендап
Выставки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Один из самых масштабных фестивалей коренных народов «Этноскоп 2025» пройдёт с 14 – 16 ноября 2025 года в КВЦ «Патриот ЭКСПО». Здесь будут представлены уникальные культурные коды, традиции и обычаи народов, а также этнические песни и танцы. Тебя ждёт: Знакомство с самобытной культурой и народным творчеством; Ярмарка с товарами из разных уголков страны; Показ народных костюмов; Национальная кухня коренных народов России; Встречи и личное общение с этнографами и именитыми путешественниками; Мастер-классы и национальные игры; Выступления творческих и фольклорных коллективов; Новые маршруты для путешествий по России;

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста