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Fashion Cabaret: праздник роскоши и стиля

Три вокзала. Депо
ул. Новорязанская д.23

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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
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Про событие

Ты попадешь в мир, где грань между реальностью и фантазией тает в мерцании страз и шелесте перьев. OZMA PERFORMANCE SHOW — Fashion Cabaret — манифест красоты, стиля и безудержной фантазии. Это зрелище, которое невозможно предугадать. Каждый костюм — шедевр, а каждая деталь продумана до мелочей. Ты увидишь смелые сочетания, неожиданные текстуры и образы, которые заставят тебя задержать дыхание. Таинственные незнакомки в масках увлекут тебя за собой в лабиринты эмоций, открывая двери туда, где правят роскошь и игра. Забудь всё, что ты знал о кабаре! Наслаждайся манящим вокалом дивы Марины Майской и финальным карнавалом под легендарный хит «A Little Party Never Killed Nobody», который вернёт тебя в эпоху «Великого Гэтсби». Fashion Cabaret — не зрелище, а переживание. Ты не просто смотришь шоу, а становишься его частью. Это синтез искусства в разных проявлениях: моды, музыки, театра и хореографии. Добро пожаловать на самый модный спектакль сезона. Роскошь станет искусством, а искусство — частью жизни.

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