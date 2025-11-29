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Про событие
Эта ярмарка перенесёт в сердце русской сказки — в густые леса, где обитают лешие, на берега рек, где плещутся русалки-мавки, и в избушки, где мудрая Василиса знает ответ на любую загадку. Вслед за Билибиным и Врубелем будешь искать вдохновение в народных преданиях. Что тебя ждет: — Ярмарка товаров ручной работы, созданных по мотивам сказок (украшения, керамика, текстиль, куклы, кожа, мыло, свечи…). — Концерты любимых фолк-групп. — Квиз, косплей-шоу, мастер-класс по танцам, свободный микрофон. — Вкусная еда и необычный кофе. Условия участия для мастеров: https://vk.com/topic-207122284_48168139 Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/fairy_fair_store
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