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Fairy Fair. Русские сказки

Lovely Loft, Большая Семёновская улица, 42с15

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 300₽
Возраст 6+
Игры
Концерты
Фестивали

Про событие

Эта ярмарка перенесёт в сердце русской сказки — в густые леса, где обитают лешие, на берега рек, где плещутся русалки-мавки, и в избушки, где мудрая Василиса знает ответ на любую загадку. Вслед за Билибиным и Врубелем будешь искать вдохновение в народных преданиях. Что тебя ждет: — Ярмарка товаров ручной работы, созданных по мотивам сказок (украшения, керамика, текстиль, куклы, кожа, мыло, свечи…). — Концерты любимых фолк-групп. — Квиз, косплей-шоу, мастер-класс по танцам, свободный микрофон. — Вкусная еда и необычный кофе. Условия участия для мастеров: https://vk.com/topic-207122284_48168139 Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/fairy_fair_store

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