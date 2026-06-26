Второе издание панк-интеллигентского феста. В этот раз будешь изучать оттенки арт-панка и экспериментал-панка. Для тебя: нечастоты — клюква-панк для быдло-интеллигенции; академический отпуск — аутсайдерский рэп-дуэт с ярославским грувом; the welma — гипнотизирующий арт-рок для психоделической медитации; мич — меланхоличное инди для беззаботной юности; сканк — прифанкованный нигилистичный панк для засыпающих на рассвете; ублюдки — неполиткорректный арт-панк. Особо чувствительным гражданам прослушивание противопоказано; +диджей саппорт от Андрей Воронов, дабл трейс и daf (регги и детройт-техно) Регистрация обязательна.