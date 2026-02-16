Елена Новикова
Тверской б-р, д. 23, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Елена Новикова — российский комик, актриса, режиссёр и сценарист. Она пришла в стендап в 47 лет из театра, стала победителем проекта «Открытый микрофон», два года выступала в шоу «Стендап на ТНТ», снялась в сериале про свою жизнь на «Кинопоиске» и даже открыла частную школу. Сейчас ей 55, и она выпускает свой первый сольный стендап-концерт на сцене театра, в котором работала 15 лет. Что дальше? По её словам, в 60 она уедет жить к морю, в 70 снова выйдет замуж, в 80 освоит мотоцикл, но это никак не скажется на её карьере. У Новиковой свои часики.
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