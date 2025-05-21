ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Электроакустический вечер в усадьбе

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 2800₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Тебя ждёт сплав дарк-эмбиента, минимализма, IDM, джаза и нойза. Меланхолия и энергия, медитация и импульс, тишина и грув. В стенах старинной усадьбы зазвучит современность — мрачная, звенящая, гипнотическая. INDEX III выступит в полном составе: бархатный саксофон, электронные текстуры и один из самых виртуозных барабанщиков страны. «Хроники ночного города» — электроакустический перформанс, превращённый в путешествие по тёмной стороне города. Это не криминальный сюжет, а погружение в подсознание, где сну мешает шум прожитого дня. То самое состояние, которое накрывает в бесцельных ночных прогулках, когда город замирает, а внутри вдруг всё становится слишком громким, это про встречу с собой — настоящим. Для полного погружения концерт будет сопровождаться видеопроекцией дневного города — его суеты, лиц, силуэтов и звуков, которые так часто проносятся в голове в полусне, на границе сна и памяти и станут частью перформанса. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость входит приветственный бокал вина.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста