Тебя ждёт сплав дарк-эмбиента, минимализма, IDM, джаза и нойза. Меланхолия и энергия, медитация и импульс, тишина и грув. В стенах старинной усадьбы зазвучит современность — мрачная, звенящая, гипнотическая. INDEX III выступит в полном составе: бархатный саксофон, электронные текстуры и один из самых виртуозных барабанщиков страны. «Хроники ночного города» — электроакустический перформанс, превращённый в путешествие по тёмной стороне города. Это не криминальный сюжет, а погружение в подсознание, где сну мешает шум прожитого дня. То самое состояние, которое накрывает в бесцельных ночных прогулках, когда город замирает, а внутри вдруг всё становится слишком громким, это про встречу с собой — настоящим. Для полного погружения концерт будет сопровождаться видеопроекцией дневного города — его суеты, лиц, силуэтов и звуков, которые так часто проносятся в голове в полусне, на границе сна и памяти и станут частью перформанса. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость входит приветственный бокал вина.