Вечеринка на крыше дворца Турандот с 5 часовым сетом JUST EMMA из Берлина. В лайнапе: Just Emma / KOROLEV / Solway / TIANALIRR DRESS CODE: electric / neon /monochrome colors. Яркие неоновые и флуоресцентные цвета Живописная терраса в стиле городского парка 18 — 19 века с винтажными фонтанами, мраморными статуями и ажурными парковыми колоннами превратится в мистический и загадочный сад, наполненный изысканной публикой, электронной музыкой от любимых артистов. Доп.информация и бронь столов по указанному номеру телефона.