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Electric Sound Garden

Turandot, Тверской бульвар 26

Начало:

Завершение:

от 5555₽ до 200000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Вечеринка на крыше дворца Турандот с 5 часовым сетом JUST EMMA из Берлина. В лайнапе: Just Emma / KOROLEV / Solway / TIANALIRR DRESS CODE: electric / neon /monochrome colors. Яркие неоновые и флуоресцентные цвета Живописная терраса в стиле городского парка 18 — 19 века с винтажными фонтанами, мраморными статуями и ажурными парковыми колоннами превратится в мистический и загадочный сад, наполненный изысканной публикой, электронной музыкой от любимых артистов. Доп.информация и бронь столов по указанному номеру телефона.

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