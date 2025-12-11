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Егор Бало

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1100₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Первый сольный тур с презентацией альбома «Рубашка, пара кед»! Тебя ждут лёгкие песни о любви, внутренних переживаниях и эмоциях, близких каждому из слушателей. Тексты, пропитанные ощущениями свободы и безмятежности, а также энергичная инди-музыка, полная смелых экспериментов со звуком.

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