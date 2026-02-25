Зачем такие новые красивые качели на этом заброшенном участке?.. В эту среду сможешь посмотреть «Думаю, как всё закончить» Чарли Кауфмана («Вечное сияние чистого разума», «Быть джоном малковичем») — зловещий зимний психотриллер о поэзии распада: отношений, личности и не только. В фильме есть самозванцы, заживо съеденные говорящие свиньи, хитроумные верлибры, преступные насмешки (молодых и сексуальных над старыми и больными). Мастерская игра с клише классических триллеров о «расследовании себя» делает фильм выдающимся шизодокументом эпохи. Когда и как Кауфман издевается над «интеллектуальным кино» и кино об интеллектуалах? Где западная критика видит в ленте приметы «умной токсичности»? Эти и другие вопросы после просмотра (на англ., с субтитрами) обсудишь с Денисом Банниковым — преподавателем ВШЭ и CWS, сценаристом и писателем