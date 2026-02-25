ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Думаю, как всё закончить

Чистопрудный бульвар, 25

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

Зачем такие новые красивые качели на этом заброшенном участке?.. В эту среду сможешь посмотреть «Думаю, как всё закончить» Чарли Кауфмана («Вечное сияние чистого разума», «Быть джоном малковичем») — зловещий зимний психотриллер о поэзии распада: отношений, личности и не только. В фильме есть самозванцы, заживо съеденные говорящие свиньи, хитроумные верлибры, преступные насмешки (молодых и сексуальных над старыми и больными). Мастерская игра с клише классических триллеров о «расследовании себя» делает фильм выдающимся шизодокументом эпохи. Когда и как Кауфман издевается над «интеллектуальным кино» и кино об интеллектуалах? Где западная критика видит в ленте приметы «умной токсичности»? Эти и другие вопросы после просмотра (на англ., с субтитрами) обсудишь с Денисом Банниковым — преподавателем ВШЭ и CWS, сценаристом и писателем

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста