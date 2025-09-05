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Духовные усы

Хохловский переулок, 7-9с2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли
Концерты
Вечеринки

Про событие

Творческая лаборатория G2B3, как вестник переходного времени. Не то чтобы организаторы это так задумали, но так получается, очевидно, в согласии с каким-то Вселенским замыслом. 5 сентября в гостеприимном Blanc состоится очередное творческое действо под кодовым названием «Духовные усы». Ожидается ремейк небезызвестной пьесы, написанной специально для Огонька в едином коллективном порыве. По этому поводу запланирован театральный перформанс от дружественных актёров и музыкантов, хорошая музыка, душевные танцы, и, конечно же, атмосфера искренности, дружбы и творческого эксперимента.

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