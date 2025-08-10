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Драгни

Центр городской культуры «Графит»
Двор, Электродная улица, 2с32

Начало:

Завершение:

от 2299₽ до 6499₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Лето в Москве — это девочки в цветочных юбочках с коктейлями, водные пистолеты, мыльные пузыри, мороженое, салюты и кудрявый баклан с друзьями на сцене, исполняющий старые-новые хиты! Это очаровательный и незабываемый вайб. Программа концерта больше двух часов. Для входа на концерт может потребоваться оригинал паспорта или сопровождение родителя. Начало концерта может быть задержано, если не все гости зайдут в зрительный зал (на улице будет очередь), так что требуется приходить вовремя.

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