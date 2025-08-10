Лето в Москве — это девочки в цветочных юбочках с коктейлями, водные пистолеты, мыльные пузыри, мороженое, салюты и кудрявый баклан с друзьями на сцене, исполняющий старые-новые хиты! Это очаровательный и незабываемый вайб. Программа концерта больше двух часов. Для входа на концерт может потребоваться оригинал паспорта или сопровождение родителя. Начало концерта может быть задержано, если не все гости зайдут в зрительный зал (на улице будет очередь), так что требуется приходить вовремя.