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Дневной Stand Up концерт

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Проверка материала от комиков, возможно тут можно найти для себя любимчика и круто провести! Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если ты пришёл с компанией — вы сядете вместе, не переживай.

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Комментарии

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Валентина
4 января 2025, 18:24

Вчера посетила мероприятие в Stend Up brothers)) Умид ведущий просто бомба, зажег весь зал, суперкомик👍🏻 Остальные ребята молодцы, старались) В целом прошло все очень весело, Спасибо ☺

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