Дневной Stand Up концерт
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Стендап
Про событие
Проверка материала от комиков, возможно тут можно найти для себя любимчика и круто провести! Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если ты пришёл с компанией — вы сядете вместе, не переживай.
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Вчера посетила мероприятие в Stend Up brothers)) Умид ведущий просто бомба, зажег весь зал, суперкомик👍🏻 Остальные ребята молодцы, старались) В целом прошло все очень весело, Спасибо ☺