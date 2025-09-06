Новая музыка для ренессансной гитары. Ведущий российский исполнитель на исторических гитарах представит программу, в которой переплетена музыка эпохи Возрождения и нашего времени. Центральным произведением вечера станет цикл «Carpe Diem» бельгийского композитора Гилберта Айсбина, написанный в 2021 году специально для ренессансной гитары. Сочинение Айсбина, впервые исполненное Дмитрием Черевко и ему же посвященное, сочетается в программе с музыкой старых мастеров XVI века. Дмитрий Черевко — один из ведущих российских исполнителей на исторических щипковых инструментах, сооснователь ансамбля ранней музыки Drolls (Петрозаводск). Он стал составителем первой русскоязычной антологии рукописей для виуэлы и автором более десяти сольных релизов с музыкой эпохи Ренессанса.